سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اقليم كوردستان يسجل 27 حالة وفاة و 579 اصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-02T10:37:46+0000
اقليم كوردستان يسجل 27 حالة وفاة و 579 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 27 حالة وفاة، و579 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5255 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، وكريمان، ودهوك، وحلبجة.

واردفت الوزارة انها سجلت 579 اصابة جديدة وكما يأتي: 164 اربيل، 97 السليمانية، 25 كرميان، 268 دهوك، 25 حلبجة.

واشار البيان الى حالات التعافي التي بلغت 449 حالة وكالاتي: 278 اربيل، 36 السليمانية، 32 كرميان، 83 دهوك، 20 حلبجة.

وتابع البيان انه تم تسجيل 27 حالة وفاة موزعة على النحو الاتي: 8 اربيل، 6 السليمانية، حالة واحدة في كرميان، و5 رابرين، و7 دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي للاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان بـ29926، بينما وصلت حالات الشفاء 18969 فيما لا يزال 9832 تقيد العلاج توفي 1125 مصابا.

 

related

اقليم كوردستان يعلن 19 حالة وفاة و 409 اصابات جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-08-27 12:13:13
اقليم كوردستان يعلن 19 حالة وفاة و 409 اصابات جديدة بفيروس كورونا

اقليم كوردستان يعلن شفاء اكثر من 800 مصاب وتسجيل 523 حالة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-23 13:08:40
اقليم كوردستان يعلن شفاء اكثر من 800 مصاب وتسجيل 523 حالة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يعتمد النظام الالكتروني للفصل الاول للعام الدراسي الجديد

Date: 2020-09-02 11:32:48
اقليم كوردستان يعتمد النظام الالكتروني للفصل الاول للعام الدراسي الجديد

اقليم كوردستان يسجل 17 حالة وفاة و540 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-30 12:01:40
اقليم كوردستان يسجل 17 حالة وفاة و540 اصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يسجل 27 حالة وفاة و 458 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-24 11:31:44
اقليم كوردستان يسجل 27 حالة وفاة و 458 اصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يعلن 11 حالة وفاة و 532 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-22 11:24:20
اقليم كوردستان يعلن 11 حالة وفاة و 532 اصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يعلن 24 حالة وفاة و قرابة 600 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-01 12:03:45
اقليم كوردستان يعلن 24 حالة وفاة و قرابة 600 اصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يعلن 582 حالة شفاء و 362 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-08-29 11:07:14
اقليم كوردستان يعلن 582 حالة شفاء و 362 اصابة جديدة بكورونا