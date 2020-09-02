اقليم كوردستان يسجل 27 حالة وفاة و 579 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 27 حالة وفاة، و579 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5255 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، وكريمان، ودهوك، وحلبجة.

واردفت الوزارة انها سجلت 579 اصابة جديدة وكما يأتي: 164 اربيل، 97 السليمانية، 25 كرميان، 268 دهوك، 25 حلبجة.

واشار البيان الى حالات التعافي التي بلغت 449 حالة وكالاتي: 278 اربيل، 36 السليمانية، 32 كرميان، 83 دهوك، 20 حلبجة.

وتابع البيان انه تم تسجيل 27 حالة وفاة موزعة على النحو الاتي: 8 اربيل، 6 السليمانية، حالة واحدة في كرميان، و5 رابرين، و7 دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي للاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان بـ29926، بينما وصلت حالات الشفاء 18969 فيما لا يزال 9832 تقيد العلاج توفي 1125 مصابا.