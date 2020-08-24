اقليم كوردستان يسجل 27 حالة وفاة و 458 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن وفاة 27 حالة، وتشخيص 458 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4699 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، وكرميان، وحلبجة، ودهوك، مشيرة الى تسجيل 458 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي: 127 اربيل، 91 السليمانية، 28 كرميان، 199 دهوك، 13 حلبجة.

ونوه البيان الى تماثل 297 مصابا للشفاء التام وكالاتي: 222 اربيل، 21 السليمانية، 39 كرميان، 25 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 27 مصابا وكما يأتي: 12 اربيل، 11 السليمانية، وحالة واحدة في ادارة منطقة رابرين، وثلاثة في دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي لعدد الاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان بـ 25252 مصابا تعافى من بينهم 15182 فيما لا يزال 9140 قيد العلاج توفي 930 مصابا.