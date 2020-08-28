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حالات التعافي تتفوق على الاصابات الجديدة في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-28T11:32:58+0000
حالات التعافي تتفوق على الاصابات الجديدة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 26 حالة وفاة، و458 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4617 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

واشارت الوزارة الى انها سجلت 458 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي: 208 اربيل، 93 السليمانية، 23 كرميان، 119 دهوك، 15 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 561 مصابا وكالآتي: 269 اربيل، 11 السليمانية، 29 كرميان، 235 دهوك، 17 حلبجة.

وتابع البيان انه تم تسجيل 26 حالة وفاة وكما يأتي: اربيل 9، 11 السليمانية، و6 دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي للإصابات بالفيروس منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الان في اقليم كوردستان بـ27259 مصابا، تماثل من بينهم 16804 للشفاء التام بينما لا يزال 9447 قيد العلاج توفي 1007 مصابين.

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