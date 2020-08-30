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اقليم كوردستان يسجل 17 حالة وفاة و540 اصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-30T12:01:40+0000
اقليم كوردستان يسجل 17 حالة وفاة و540 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد تسجيل 17 حالة وفاة، و540 اصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5071 فحصا جديدا في كل من: اربيل والسليمانية، وكرميان، ودهوك، وحلبجة.

واضاف البيان ان الوزارة سجلت 540 اصابة جديدة موزعة على النحو الاتي: 138 اربيل، 115 السليمانية، 32 كرميان، 241 دهوك، و14 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 293 مصابا: وكالاتي: 217 اربيل، 18 السليمانية، 42 كرميان، 16 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 17 مصابا وكما يأتي: 14 اربيل، وحالة واحدة في السليمانية، وحالتان في محافظة دهوك.

واجمل البيان المجموع الكلي لعدد الاصابات بالفيروس منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الآن بـ28161 مصابا اكتسب 17679 الشفاء التام من بينهم فيما لا يزال 9433 قيد العلاج، توفي 1049 مصابا.

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