سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اقليم كوردستان يسجل 14 حالة وفاة و 463 اصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-26T11:39:00+0000
اقليم كوردستان يسجل 14 حالة وفاة و 463 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 14 حالة وفاة، و463 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4199 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة.

واضاف البيان انه تم تسجيل 463 اصابة جديدة بالفيروس موزعة على النحو الاتي: 264 اربيل، 61 السليمانية، 24 كرميان، 90 دهوك 24 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 349 مصابا وكما يأتي: 280 اربيل، 20 السليمانية، 33 كرميان، 16 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 14 مصابا وكالاتي: 8 اربيل، 5 السليمانية، وحالة واحدة في ادارة منطقة كرميان.

واجمل البيان عدد الاصابات الكلي منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الان في اقليم كوردستان بـ26392 مصابا تماثل 15843 من بينهم للشفاء التام بينما لا يزال 9587 قيد العلاج توفي 962 مصابا.

related

اقليم كوردستان يعلن اصابة 22 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-03-30 12:07:46
اقليم كوردستان يعلن اصابة 22 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة

اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

Date: 2020-03-28 10:40:04
اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يعلن 8 حالات وفاة و187 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-07-03 19:50:09
اقليم كوردستان يعلن 8 حالات وفاة و187 اصابة جديدة بكورونا

السليمانية تعلن تفاصيل عن المصابين بكورونا

Date: 2020-03-01 18:07:19
السليمانية تعلن تفاصيل عن المصابين بكورونا

صور.. مسرور بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا بمطار اربيل

Date: 2020-03-02 15:38:45
صور.. مسرور بارزاني يخضع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا بمطار اربيل

اقليم كوردستان يسجل 4 وفيات و 216 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-06-24 20:09:58
اقليم كوردستان يسجل 4 وفيات و 216 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

اصابة 85 صحفيا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-05 11:27:10
اصابة 85 صحفيا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

كوردستان تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2020-03-04 08:47:21
كوردستان تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا