اقليم كوردستان يسجل 14 حالة وفاة و 463 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 14 حالة وفاة، و463 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4199 فحصا جديدا في كل من: اربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة.

واضاف البيان انه تم تسجيل 463 اصابة جديدة بالفيروس موزعة على النحو الاتي: 264 اربيل، 61 السليمانية، 24 كرميان، 90 دهوك 24 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 349 مصابا وكما يأتي: 280 اربيل، 20 السليمانية، 33 كرميان، 16 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 14 مصابا وكالاتي: 8 اربيل، 5 السليمانية، وحالة واحدة في ادارة منطقة كرميان.

واجمل البيان عدد الاصابات الكلي منذ تفشي ظهور الجائحة ولغاية الان في اقليم كوردستان بـ26392 مصابا تماثل 15843 من بينهم للشفاء التام بينما لا يزال 9587 قيد العلاج توفي 962 مصابا.