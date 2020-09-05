اقليم كوردستان يسجل 13 حالة وفاة و504 اصابات جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 13 حالة وفاة، و504 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4100 فحص جديد توزعت على النحو الاتي: 1218 اربيل، و696 السليمانية، و83 كرميان، و2068 دهوك، و35 حلبجة.

واضافت انها سجلت 504 اصابات جديدة بالفيروس وكالاتي: 201 اربيل، و103 السليمانية، و19 كرميان، و171 دهوك، و10 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 492 مصابا وكما يأتي: 210 اربيل، 27 السليمانية، و28 كرميان، و206 دهوك، و21 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 13 حالة اصابة وكانت كالتالي: 3 اربيل، 8 السليمانية، وحالة واحدة في دهوك، وحالة في ادارة منطقة رابرين.

واجمل البيان المجموع الكلي للإصابات في اقليم كوردستان منذ تفشي ظهور الوباء ولغاية الآن بـ 31636 مصابا تماثل 20193 للشفاء التام بينما لا يزال 10257 قيد العلاج توفي 1186 مصابا.