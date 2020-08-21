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اصابة عنصر بالبيشمركة بقصف تركي عشوائي شمالي اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-21T10:32:17+0000
اصابة عنصر بالبيشمركة بقصف تركي عشوائي شمالي اربيل

شفق نيوز/ شن عناصر الجيش التركي يوم الجمعة قصفا "عشوائيا" استهدف قرية شمالي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من القوات التركية فتحت النيران من مدافع رشاشة، وبنادق بشكل عشوائي في قرية "شابان" بحدود منطقة "برادوست" شمالي اربيل، اثر تعرض عجلة عسكرية لهم لهجوم من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني، مضيفا ان الرمي العشوائي اسفر عن اصابة عنصر في قوات البيشمركة.

واشار المصدر الى ان الجريح تم نقله الى مستشفى قضاء "سوران" لتلقي العلاج اللازم.

وشنت المقاتلات التركية، في وقت سابق من اليوم، قصف مكثفاً على قرى شمالي محافظة اربيل، بالتحديد المطلة منها على الحدود مع تركيا.

وتركز القصف على سفح جبل هلكورد، وقرية بيجوانه في منطقة برادوست شمالي اربيل.


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