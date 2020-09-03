سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر من PKK شمالي إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-03T18:45:21+0000
اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر من PKK شمالي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اشتبك الجيش التركي، مساء الخميس، مع عناصر من حزب العمال PKK شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وقال زيرفان موسى مدير ناحية دركار في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من حزب العمال استهدفت بهجوم مسلح آليات الجيش التركي التي تقوم بفتح الطرق بين نقاطها العسكرية في قمم جبل خامتير المطلة على قرية شرانش.

واضاف ان الجيش التركي قام باطلاق النيران بشكل عشوائي صوب قرية شرانش وادى الى تدمير مولدة كهرباء القرية بالاضافة الحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين، وكذلك  اشتعال النيران في المزارع والبساتين لفلاحي القرية.

يذكر ان قرية شرانش ذات الاغلبية المسيحية هجرها سكانها قبل عام بسبب الصراع المسلح بين pkk و الجيش التركي

قصف جوي ومدفعي تركي يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

 

related

الجيش التركي يعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل العراق

Date: 2019-06-23 13:48:13
الجيش التركي يعلن مقتل عناصر من حزب العمال داخل العراق

تركيا تعلن اطلاق عملية عسكرية جديدة داخل اقليم كوردستان

Date: 2019-09-27 10:05:40
تركيا تعلن اطلاق عملية عسكرية جديدة داخل اقليم كوردستان

مقتل مواطن كوردي نتيجة قصف تركي في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-19 14:31:45
مقتل مواطن كوردي نتيجة قصف تركي في إقليم كوردستان

مقتل واصابة سبعة جنود اتراك على يد حزب العمال

Date: 2019-07-20 10:21:51
مقتل واصابة سبعة جنود اتراك على يد حزب العمال

تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان

Date: 2019-10-05 10:37:28
تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان

الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

Date: 2020-06-26 13:53:46
الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

العمال الكوردستاني يعلن قتل 18 ضابطاً وجندياً تركياً

Date: 2019-08-05 22:09:59
العمال الكوردستاني يعلن قتل 18 ضابطاً وجندياً تركياً

مقتل 4 مقاتلين كورد بقصف تركي قرب دهوك

Date: 2020-08-13 20:47:45
مقتل 4 مقاتلين كورد بقصف تركي قرب دهوك