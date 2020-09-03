اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي وعناصر من PKK شمالي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اشتبك الجيش التركي، مساء الخميس، مع عناصر من حزب العمال PKK شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وقال زيرفان موسى مدير ناحية دركار في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من حزب العمال استهدفت بهجوم مسلح آليات الجيش التركي التي تقوم بفتح الطرق بين نقاطها العسكرية في قمم جبل خامتير المطلة على قرية شرانش.

واضاف ان الجيش التركي قام باطلاق النيران بشكل عشوائي صوب قرية شرانش وادى الى تدمير مولدة كهرباء القرية بالاضافة الحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين، وكذلك اشتعال النيران في المزارع والبساتين لفلاحي القرية.

يذكر ان قرية شرانش ذات الاغلبية المسيحية هجرها سكانها قبل عام بسبب الصراع المسلح بين pkk و الجيش التركي

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