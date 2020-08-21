اربيل تعلن رسمياً فك قيود كورونا وفق ضوابط

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي ظهور فيروس كورونا والسماح لإعادة فتح اماكن كانت مغلقة شريطة تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية، مشيرة الى السماح لحركة التنقل بين المحافظات داخل اقليم كوردستان وخارجه للحالات الضرورية.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، انه وباشرف رئيس الحكومة المحلية فرست صوفي عقدت غرفة العمليات في اربيل اجتماعا استنادا لبيان رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، وما صدر عنه من قرارات وضمن اطار المصلحة العامة، وعيش وكسب المواطنين تم التوصل الى تلك القرارات ادناه:

اولا/السماح لتأدية مراسم فريضة صلاة الجمعة في المساجد ضمن الحدود الادارية لمحافظة اربيل و وفق التعليمات الصحية، والتدابير الوقائية، والشروط الاتية:

1-يجب على المصلين ارتداء الكمامات والقفازات.

2-ان تكون هناك مسافة لا تقل عن المتر ونصف المتر بين المصلين.

3-اغلاق اماكن الوضوء في المساجد.

4-ينبغي للمصلي ان يصطحب معه سجادة للصلاة وان يكون قد توضأ مسبقا.

ثانيا/ فتح المحال والاسواق، والمولات والاماكن التي تقدم الخدمات للمواطنين، ويتعين عليها تطبيق التعليمات الصحية والتدابير الوقائية وألّا تسمح لأي شخص الدخول من دون ارتدائه للكمامة، وكذلك يجب على العاملين ارتداء الكمامة وخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ثالثا/ يتعين على المطاعم، والكافتريات، والاماكن السياحية الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وان يرتدي العاملون فيها (الكمامات)، وان تلتزم ايضا بالتعليمات التي حددتها دوائر البلديات، وهيئة السياحة، وخلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

رابعا/ يتعين على سائقي العجلات (الخصوصي، الحمل، الأجرة) الالتزام بالتعليمات الصحية، والتدابير الوقائية وعند وجود راكب معهم يجب على السائق والراكب ارتداء (الكمامة)، وأي شخص يخالف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق قرار بيان رقم (48) لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية.

خامسا: ينبغي للمواطنين في حدود محافظة اربيل، مراعاة التدابير الوقائية بإرتداء "الكمامة"، والتباعد مسافة متر ونصف المتر، واي شخص يخرج من منزله من دون ارتداء الكمامة سيعرض نفسه للاجراءات القانونية وفق القرار الصادر في بيان رقم (48) لسنة 2020 لوزارة الداخلية، والذي ينص على فرض غرامة مالية قدراها 20 الف دينار لكل شخص لا يرتدي الكمامة خارج المنزل.

سادسا/ الاماكن التي ستبقى مغلقة، ولم يسمح لها بالفتح هي:

1-مراسم العزاء في (القاعة، والمنزل، والسرادق) ومراسم زيارة القبور.

2-قاعات الحفلات، والاعراس.

سابعا/ السماح لحركة التنقل بين محافظة اربيل مع المحافظات الاخرى في اقليم كوردستان والعراق للحالات الضرورية بإستثناء المجاميع السياحية التي لن يسمح لها بالدخول في الوقت الحالي.