اربيل تخلي سبيل الإيزيدية "حلا محلو"

شفق نيوز/ اطلقت السلطات في اربيل سراح المرأة الايزيدية حلا محلو التي اعتقلت منذ أكثر من ستة اشهر بعد انتهاء التحقيقات والتعرف على هويتها.

وقال جهور علي وكيل أمير الايزديين لوكالة شفق نيوز، ان جهود الأمير حازم تحسين أثمرت عن إطلاق سراح حلا اليوم من سجن الأحداث والنساء في اربيل

واضاف ان حلا ستقوم بزيارة لالش ومن ثم العودة الى ذويها في مخيم شاريا جنوبي دهوك.

وكانت أسرة شرطي كوردي منتسب في وزارة داخلية إقليم كوردستان، واختطفه داعش شمالي محافظة ديالى، نشرت رسالة صوتية لابنها يطالب فيها بإقناع سلطات الإقليم بالإفراج عن زوجة أحد قادة داعش كي يتم إطلاق سراحه، في إشارة "حلا محنو"، على الرغم من نفي وكيل أمير الايزديين.

وكان تنظيم داعش قد اختطف نحو ستة آلاف طفل وامرأة وفتاة إبان اجتياحه لقضاء سجار معقل الكورد الايزيديين صيف عام ٢٠١٤، حيث قام باستغلالهن للاستعباد الجنسي.

ومنذ ذلك الوقت، تم تحرير نحو نصف المختطفين، إلا أن مصير البقية لا يزال مجهولاً.



