احصائية رسمية جديدة عن ضحايا الايزيديين على يد تنظيم داعش بالعراق

شفق نيوز/ كشف مكتب انقاذ المختطفين الإيزيديين ، الاربعاء، عن احصائية جديدة لعدد الناجين من المختطفين من ابناء الطائفة على يد تنظيم داعش.

وقال المكتب الذي مقره دهوك باقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه كنتائج لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين بتاريخ 03-08-2014 "نوثق الجرائم والانتهاكات التي طالت الانسان الإيزيدي بالارقام، اذ كان عدد النازحين نحو 310.000 نازح، فيما كان عدد الشهداء في الايام الاولى من جريمة الابادة 1293 قتيلا، مشيرا الى ان"عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 83 مقبرة جماعية فضلا عن العشرات من مواقع المقابر الفردية".

وتابع البيان ان "عدد الايتام التي افرزتها الجريمة 2745 يتيما ويتيمة، فيما بلغ عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 68 مزاراً ومعبداً و عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريباً بأكثر من 100.000"، مبينا ان عدد المختطفين 6417، كانت نسبة الاناث منهم 3548 والذكور 2869.

وتابع البيان، ان أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش الإرهابي كانت 3537 منهم النساء 1201، و الرجال 339، عدد الأطفال الإناث منهم 1043 والأطفال الذكور 954، وعدد المتبقين 2880، الاناث 1304 والذكور 1576، منوها على ان هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة وهي لاتشمل الخسائر المادية في الاملاك والاراضي والثروة الحيوانية والزراعية والسيارات والمعامل، وغيرها.

وكان تنظيم داعش قد اختطف نحو ستة آلاف طفل وامرأة وفتاة إبان اجتياحه لقضاء سنجار معقل الكورد الايزيديين صيف عام ٢٠١٤، حيث قام باستغلالهن للاستعباد الجنسي، وكذلك قتل واعتقل اعداداً كبيرة من الرجال، عدا الذين شردوا من ديارهم الذين بلغت اعدادهم مئات الالاف، فضلا عن مصادرة و تدمير المساكن والبنى التحتية والمزارع.