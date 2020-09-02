سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

احصائية رسمية جديدة عن ضحايا الايزيديين على يد تنظيم داعش بالعراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-02T13:57:31+0000
احصائية رسمية جديدة عن ضحايا الايزيديين على يد تنظيم داعش بالعراق

شفق نيوز/ كشف مكتب انقاذ المختطفين الإيزيديين ، الاربعاء، عن احصائية جديدة لعدد الناجين من المختطفين من ابناء الطائفة على يد تنظيم داعش.

وقال المكتب الذي مقره دهوك باقليم كوردستان  في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه  كنتائج لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين بتاريخ 03-08-2014 "نوثق الجرائم والانتهاكات التي طالت الانسان الإيزيدي بالارقام، اذ كان عدد النازحين نحو 310.000 نازح، فيما كان عدد الشهداء في الايام الاولى من جريمة الابادة 1293 قتيلا، مشيرا الى ان"عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 83 مقبرة جماعية فضلا عن العشرات من مواقع المقابر الفردية".

وتابع البيان ان "عدد الايتام التي افرزتها الجريمة 2745 يتيما ويتيمة، فيما بلغ  عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش  68 مزاراً ومعبداً و عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر تقريباً بأكثر من 100.000"، مبينا ان عدد المختطفين 6417، كانت نسبة الاناث منهم  3548 والذكور 2869.

وتابع البيان، ان أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش الإرهابي كانت 3537 منهم النساء 1201، و الرجال  339، عدد الأطفال الإناث منهم 1043 والأطفال الذكور 954، وعدد المتبقين  2880، الاناث  1304 والذكور  1576، منوها على ان هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة وهي لاتشمل الخسائر المادية في الاملاك والاراضي والثروة الحيوانية والزراعية والسيارات والمعامل، وغيرها.

وكان تنظيم داعش قد اختطف نحو ستة آلاف طفل وامرأة وفتاة إبان اجتياحه لقضاء سنجار معقل الكورد الايزيديين صيف عام ٢٠١٤، حيث قام باستغلالهن للاستعباد الجنسي، وكذلك قتل واعتقل اعداداً كبيرة من الرجال، عدا الذين شردوا من ديارهم الذين بلغت اعدادهم مئات الالاف، فضلا عن مصادرة و تدمير المساكن والبنى التحتية والمزارع.

related

مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

Date: 2019-10-03 18:12:28
مسرور بارزاني لوفد أميركي: التصعيد بالمنطقة ليس من مصلحة أحد

التحالف الدولي ومسرور بارزاني يبحثان مخاطر داعش على العراق وسوريا

Date: 2019-06-18 19:22:14
التحالف الدولي ومسرور بارزاني يبحثان مخاطر داعش على العراق وسوريا

بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

Date: 2020-02-23 16:18:55
بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

نقل رفات 138 كوردياً آيزيدياً الى بغداد

Date: 2019-05-29 19:54:33
نقل رفات 138 كوردياً آيزيدياً الى بغداد

اقليم كوردستان: مختطفون ايزيديون يتواجدون بمخيم الهول ومناطق في العراق

Date: 2019-08-01 12:36:17
اقليم كوردستان: مختطفون ايزيديون يتواجدون بمخيم الهول ومناطق في العراق

اقليم كوردستان ينشر احصائية جديدة عن المختطفين الايزيديين

Date: 2019-12-10 14:25:43
اقليم كوردستان ينشر احصائية جديدة عن المختطفين الايزيديين

مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق وكوردستان بردع الإرهاب

Date: 2019-11-30 11:36:56
مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي لمساعدة العراق وكوردستان بردع الإرهاب

نيجيرفان بارزاني يشدد على تعويض النازحين وخاصة الإيزيديين والمسيحيين

Date: 2020-07-26 11:32:14
نيجيرفان بارزاني يشدد على تعويض النازحين وخاصة الإيزيديين والمسيحيين