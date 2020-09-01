اتهام تركيا بـ"تلفيق" تهم ضد صحفيين يعملان لمحطتين عراقيتين

شفق نيوز/ اتهمت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تركيا بـ"تلفيق" تهم بالإرهاب ضد اثنين من الصحفيين الكورد، مطالبة بإسقاط تلك التهم.

وذكرت لجنة حماية الصحفيين، أن أنقرة "لفقت تهما بالإرهاب ضد صحفيين كورديين، كانا يعملان في وسائل إعلام كوردية".

ومن المقرر أن يمثل الصحفي راوين سترك، مراسل قناة روداو الكوردية بإقليم كوردستان العراق، أمام المحكمة، الأربعاء، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

واعتقل سترك في فبراير الماضي، أثناء تغطيته لنزوح لاجئين سوريين إلى تركيا، لكن النيابة العامة وجهت له بعد أسبوع من احتجازه تهمة الانتماء لحزب العمال، بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما سيخضع المصور سلمان كلش، الذي كان يعمل في قناة دجلة العراقية، لجلسة محاكمة جديدة، الخميس، بالتهمة ذاتها.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين، أنقرة بالإفراج الفوري عن الصحفيين، و"التوقف عن توجيه اتهامات وهمية بالإرهاب" لصحفيين معارضين لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويواجه الصحفيان عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكوردستاني.

من جانبها، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إن 93 صحفيا يقبعون في السجون التركية، في الوقت الراهن.







