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اتحاد نساء كوردستان: الايزيدية "حلا محلو" كانت فاقدة للذاكرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-23T11:40:05+0000
اتحاد نساء كوردستان: الايزيدية "حلا محلو" كانت فاقدة للذاكرة

شفق نيوز/ اعلنت رئيس اتحاد نساء كوردستان فيان سليمان ان الفتاة الكوردية الايزيدية "حلا محلو" التي اخلت سبيلها اربيل اليوم الاحد كانت فاقدة للذاكرة.

وقالت سليمان في مؤتمر صحفي عقدته اليوم ان الفتاة وبعد ست سنوات على اختطافها من قبل داعش نسيت جميع تفاصيل حياتها السابقة، مبينة انه بسبب التأثير النفسي التي عانت منه الفتاة فانها نسيت حتى اسمها ولم تتعرف على اسرتها.

واضافت ان "حلا" مكثت لمدة لدى اتحاد نساء كوردستان ليخف معه رويدا رويدا التأثيرات النفسية التي كانت تعاني منها لتتذكر اسمها واسم اسرتها، وكذلك المحبة والاشتياق الى والديها، مشيرة الى ان اول اسمين كتبتهما الفتاة في المركز الذي كانت تتواجد به هما والديها.

وقالت سليمان ان ما يبعث على السرور هو عودة "حلا" الى اسرتها، مؤكدة ان الاتحاد سيبقى دائما يدعمها في الوقت الحالي وبالمستقبل ايضا.

واطلقت السلطات في اربيل سراح المرأة الايزيدية حلا محلو التي اعتقلت منذ أكثر من ستة اشهر بعد  انتهاء التحقيقات والتعرف على هويتها.

وكانت أسرة شرطي كوردي منتسب في وزارة داخلية إقليم كوردستان، واختطفه داعش شمالي محافظة ديالى، نشرت رسالة صوتية لابنها يطالب فيها بإقناع سلطات الإقليم بالإفراج عن زوجة أحد قادة داعش كي يتم إطلاق سراحه، في إشارة "حلا محلو"، على الرغم من نفي وكيل أمير الايزديين.

وكان تنظيم داعش قد اختطف نحو ستة آلاف طفل وامرأة وفتاة إبان اجتياحه لقضاء سجار معقل الكورد الايزيديين صيف عام ٢٠١٤، حيث قام باستغلالهن للاستعباد الجنسي.

ومنذ ذلك الوقت، تم تحرير نحو نصف المختطفين، إلا أن مصير البقية لا يزال مجهولاً.

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