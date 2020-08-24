إيران تعلن إنتاج عقار يسهم في معالجة كورونا

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس غرفة تجارة محافظة البرز (غرب طهران) الدكتور امير فرشجي يوم الاثنين أنه تم ترخيص عقار "توسیلیزومب" لمعالجة المرض التنفسي الحاد الناجم عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

اوضح فرشجي، في تصريح للصحفيين اليوم انه تم ترخيص عقار توسیلیزومب Tocilizumab تحت الاسم التجاري تمزيفا Temziva، وقال: يستخدم Tocilizumbe حاليًا لعلاج مرضى كورونا في عدد من بلدان العالم مثل فرنسا وإيطاليا والصين.

واردف بالقول أظهرت العديد من الدراسات السريرية في هذه البلدان فعالية كبيرة لعقار توسيليزومب في هؤلاء المرضى، وتم إجراء دراسة في إيران لتقييم فعالية هذا الدواء على مرضى كورونا.

وتابع فرشجي بالقول: بحسب نتائج الدراسة، ارتبطت وفيات المصابين بفيروس كوفيد 19 في المراحل الشديدة من المرض بانخفاض مقبول، وكانت النتائج متوافقة مع نتائج دراسات أخرى لتقييم فعالية عقار توسيليزومب في العالم.