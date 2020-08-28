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وفاة محامية تركية في المعتقل بعد إضراب عن الطعام لـ238 يوما

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-28T04:28:13+0000
وفاة محامية تركية في المعتقل بعد إضراب عن الطعام لـ238 يوما

شفق نيوز/ توفيت محامية تركية أضربت عن الطعام من 238 يوما بعد إدانتها العام الماضي، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وقالت شركة ”قانون الشعب“ للمحاماة، عبر حسابها في ”تويتر“، إن ”إبرو تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت الخميس بعد أن توقف قلبها في أحد مستشفيات إسطنبول“.

وذكرت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها ”أيتاج أونسال“، دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل /نيسان ”لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا”.

وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى وإن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين ومنظمات أخرى في 11 أغسطس/ آب.


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