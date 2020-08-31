وصول أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي

شفق نيوز/ حطت طائرة "بوينغ" التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، الإثنين، في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين.

وأقلعت رحلة "سلام" وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، وعلى متنها وفد أميركي إسرائيلي يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنير.

وأعرب كوشنير، عن أمله بأن تكون أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، بداية "مسار تاريخي في الشرق الأوسط".

وستحمل رحلة العودة رمز "إل واي 972"، وهو فتح الخط الدولي لدولة إسرائيل.

وشهد الأسبوعان الماضيان تكثيف الاتصالات بين البلدين، فيما ألغت الإمارات مقاطعة إسرائيل، وهو قانون يعود لعام 1972.

ويقوم الوفد الأميركي الإسرائيلي بالرحلة، التي ستحلق فوق الأجواء السعودية، في طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال".

وضمت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت متأخر، الأحد، الإمارات و8 دول أخرى إلى قائمة "الدول الخضراء" ذات معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا المستجد.

وعليه، سيتم إعفاء المسؤولين والصحافيين الإسرائيليين المسافرين إلى أبوظبي من الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما عند عودتهم.

تقل الرحلة مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك، وعددا من كبار شخصيات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

أما الجانب الإسرائيلي في الوفد، فيترأسه مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، ويضم حوالى 20 مسؤولا من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.