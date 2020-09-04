نتنياهو يوافق على بيع أمريكا أسلحة متطورة للإمارات

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق، في ضوء خطوة تطبيع العلاقات مع الإمارات، على عدم عرقلة حصول أبوظبي على دفعة كبيرة من الأسلحة الأمريكية المتطورة، من بينها طائرات للحرب الإلكترونية "EA-18G Growle".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن نتنياهو أعطى انطباعا في السابق ابان مشاورات مغلقة، بعدم وجود أي اعتراض لديه على الصفقة بين واشنطن وأبوظبي، إلا أن الصحيفة علّقت قائلة إنه عارضها لاحقا امام وسائل الاعلام.

وذكرت مصادر الصحيفة الأمريكية؛ أن نتنياهو توقف عن معارضة الصفقة علنا ​​بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، في الأسبوع الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن بيع طائرات للحرب الإلكترونية "EA-18G Growler"، ومقاتلات الجيل الخامس "إف – 35"، وطائرات من دون طيار طراز "إم كيو – 9 ريبر"، إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرّح في وقت سابق بأن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، لا يتضمن بندا بشأن موافقة تل أبيب على إمدادات السلاح الأمريكي المذكورة للإمارات.

ويشير المراقبون الى ان اللافت أن تقرير صحيفة نيويورك تايمز، تضمن تعليقا للسفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، نص على أن الادعاء بأن نتنياهو وافق على الصفقة "غير صحيح".

جدير بالذكر ان الموقف المعلن لاسرائيل كان دائما يعلن معارضته تزويد دول الشرق الاوسط ولاسيما الدول العربية، بالسلاح المتطور، الذي يمكن ان يوازي السلاح الذي تمتلكه اسرائيل، الا ان الاخيرة غضت النظر في اكثر من مرة عن صفقات التسليح، لدول مجاورة؛ مثلما هو الحال مع مصر التي لم تقطع امريكا السلاح عنها.



