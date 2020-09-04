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نتنياهو يعلق على موافقته "سراً" بيع "إف-35" للإمارات

Category: عربي ودولي

Date: 2020-09-04T17:30:33+0000
نتنياهو يعلق على موافقته "سراً" بيع "إف-35" للإمارات

شفق نيوز/ نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي أفاد بأنه وافق سراً على تزويد الإمارات بمقاتلات الشبح المتطورة إف-35، على الرغم من أنه أعرب عن معارضته لذلك بالعلن.

ورد ديوان نتنياهو على التقرير قائلا، إن "تكرار الادعاء الكاذب ضد رئيس الحكومة نتنياهو لا يجعله صحيحا"، وفقا لموقع "آي 24 نيوز".

وأضاف "رئيس الحكومة نتنياهو لم يمنح في أي لحظة من المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي أدت إلى انفراج تاريخي مع الإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس / آب، موافقة إسرائيل على بيع أسلحة متطورة للإمارات".

ونقلت "نيويورك تايمز"، اليوم الجمعة، عن مسؤولين مشاركين في المحادثات المشتركة، أن نتنياهو وافق سرا في المحادثات التي سبقت توقيع اتفاقية التطبيع بين بلاده والإمارات، على بيع الولايات المتحدة مقاتلات شبح من طراز F35s وEA-18G إلى الإمارات. 

وصرّح مسؤولون في الإمارات، بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيُتيح لها امتلاك إف-35، وهو ما دفع أوساطا إسرائيلية إلى انتقاد نتنياهو، "لعدم المحافظة على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة".

لكن جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد وصهره، قال إن بإمكان بلاده، منح إف-35 للإمارات، والحفاظ على التفوّق الإسرائيلي في الشرق الأوسط، في ذات الوقت.

وذكرت تقارير أن الإمارات ألغت اجتماعا ثلاثيا كان مقررا مع الولايات المتحدة وإسرائيل، احتجاجا على معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة المقاتلات "إف 35" المعلقة بين واشنطن وأبوظبي.


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