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ملف التطبيع يتصدر المباحثات.. بومبيو يصل الإمارات بعد زيارة للبحرين

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-26T13:23:50+0000
ملف التطبيع يتصدر المباحثات.. بومبيو يصل الإمارات بعد زيارة للبحرين

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، بعد زيارة للبحرين بحث خلالها الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج، في إطار جولة له بالشرق الأوسط.

وقال بومبيو في البحرين، مساء أمس الثلاثاء، إنه من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، والذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس.

وغرد بومبيو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد اجتماعه مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة: "ناقشنا أهمية تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، لا سيما أهمية وحدة الخليج ومواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة".

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إنهما تدعوان المزيد من الدول العربية إلى السير على خطى الإمارات.

وتحدث وزير المخابرات الإسرائيلي عن البحرين بوصفها مرشحا محتملا لاتخاذ الخطوة نفسها.

واستهل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولته بزيارة إسرائيل ثم زار السودان والبحرين، والآن يصل إلى الإمارات التي أعلنت مؤخرا رسميا تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

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