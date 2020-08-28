مفاجأة .. دواء للقطط قد يسهم في القضاء على كورونا

شفق نيوز/ قال علماء إن دواءً مصممًا للقطط قد يحمي الناس من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدواء الذي يدعىGC376 يعالج القطط من مرض يسمى "التهاب الصفاق المعدي"، والذي يبدأ في الأمعاء ويمكن أن ينتقل إلى الدماغ ويكون قاتلاً.

ويحدث التهاب الصفاق المعدي بسبب أحد أنواع فيروسات كورونا، ويسمى "فيروس كورونا المعوي السنوري".

ويعمل دواءGC376 بمنع إنزيم ينتجه هذا الفيروس، الأمر الذي دفع العلماء، التابعين لجامعة ألبرتا في كندا، إلى الاعتقاد بأنه قد يساعد على التصدي لفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أنهم لم يختبروه على البشر حتى الآن.

وأشار العلماء إلى أن حقيقة أنه يعمل كمضاد لأحد أنواع فيروسات كورونا تعتبر دليلا كافيا على فعاليته مع البشر، داعين إلى البدء الفوري في التجارب السريرية.

ونشر العلماء دراستهم في المجلة العلمية Nature Communications.

وسبق أن أشارت دراسة سابقة أجريت في أبريل (نيسان) إلى أن هذا الدواء قد يكون «نقطة انطلاق واعدة لتطوير علاجات فيروس كورونا المستجد.

وقد تقدمت إحدى شركات الطب البيطري Anivive Lifesciences، بالفعل بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة للحصول على إذن لاختباره على البشر.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر من 23 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة ما يزيد عن 828 ألف حالة.