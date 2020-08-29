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مطعم ينهار على الزبائن ويخلف مجزرة في الصين

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-29T16:34:48+0000
مطعم ينهار على الزبائن ويخلف مجزرة في الصين

شفق نيوز/ لقي 17 شخصا مصرعهم، السبت، إثر انهيار مطعم في شمال الصين، على ما أفاد الإعلام الرسمي، فيما تواصل فرق الإنقاذ انتشال عشرات من تحت الأنقاض والبحث عن آخرين يعتقد أنهم محاصرون وسط الركام.

وانهار المبنى المكوّن من طابقين والذي يقدم مآدب الطعام صباح السبت، في شيانغ فن في مقاطعة شانشي، حسب محطة تلفزيون "سي جي تي أن".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنّ فرق الإنقاذ "انتشلت 45 شخصا توفي 17 منهم فيما أصيب سبعة بجروح خطيرة و21 بإصابات طفيفة".

وجرف منقذون يرتدون بزات برتقالية اللون ويضعون قبعات صلبة، ركام المبنى المنكوب، على ما أظهرت الصور المنشورة على موقع المحطة الصينية، والتي أظهرت رسومات تزين أحد الجدران التي لم تكن قد انهارت.

وأوضحت المحطة أنّ 700 شخص شاركوا في عمليات الإنقاذ.

وفيما لم يعرف على الفور سبب انهيار المبنى، لا يعد انهيار المباني وحوادث البناء المميتة أمرا غريبا في الصين.

وعادة ما يتم إلقاء اللوم على النمو السريع للبلاد، والذي أدى إلى خرق واسع النطاق لقواعد السلامة في قطاع البناء.


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