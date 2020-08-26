مسؤول أمريكي: كل بلد له جدول زمني خاص به للتطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ قال مسؤول أميركي كبير يرافق وزير الخارجية، مايك بومبيو، في جولته العربية، الأربعاء، إن المنطقة ترى في الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي كل الأسباب الجيدة للتطبيع مع تل أبيب وخاصة دول الخليج.

وحول خطوات التقارب بين الدول العربية وإسرائيل، أشار المسؤول إلى أن "كل بلد له جدول زمني خاص به وعمليته الخاصة". بحسب قناة الحرة الامريكية.

وأضاف "تمكنا من التوسط في اتفاق بين الإمارات وإسرائيل، ونود أن نرى المزيد من الدول تطبع مع إسرائيل".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن البحرين ستتخذ أي قرار بشأن علاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى بطريقة تصب في مصلحة شعبها، و"نحن نحترم ذلك".

وأكد المسؤول الأميركي أن الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية ينظر إليها على أنها ناجحة جدا إقليميا.

وأشار إلى أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنها أن تمهد الطريق أمام الدول الأخرى.

وزار بومبيو، الأربعاء، البحرين والإمارت، حيث أكد العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، لبومبيو أن المنامة متمسكة بمبادرة السلام العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتندرج الجولة التي يقوم بها بومبيو في عدد من دول الشرق الأوسط في خانة تشجيع دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أسوة باتفاق السلام التاريخي مع الإمارات العربية المتحدة.