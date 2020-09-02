ماكرون يوبخ صحفياً فرنسياً بسبب "حزب الله"

شفق نيوز/ بثت وسائل إعلام فرنسية يوم الأربعاء، مقطع فيديو للرئيس إيمانويل ماكرون، وهو يوبخ الصحفي بجريدة "لو فيغارو" جوروج مالبرونو بسبب مقال عن اجتماعه مع مسؤول تنفيذي في حزب الله في أغسطس.

وأضاف موبخا مالبرونو: "خطوتك تدل على عدم المسؤولية حيال مصالح فرنسا ومصالح لبنان".

وتابع قائلا: "سمعتني أدافع عن الصحفيين.. سأفعل دائما.. لكني أتحدث إليكم بصراحة.. إن ما فعلته هو عمل غير جاد وغير مهني وتافه"، ولم يرد جورج مالبرونو على تصريحات ماكرون.

ونشر الصحفي الفرنسي مقالا في 30 أغسطس تحت عنوان "مآرب ايمانويل ماكرون مع حزب الله" يروي فيه لقاء إيمانويل ماكرون مع محمد رعد، عضو حزب الله ورئيس كتلته النيابية في المجلس النيابي اللبناني المعروفة بـ"كتلة الوفاء للمقاومة" في 6 أغسطس.