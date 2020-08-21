ليبيا .. حكومة السراج تعلن وقفا لاطلاق النار وترحيب اممي ودولي

شفق نيوز/ بعد أن أعلنت حكومة الوفاق والبرلمان الليبي في بيانين منفصلين، الجمعة، وقف إطلاق النار، داعيين إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، بعيد استئناف المفاوضات برعاية أممية، أبدت عدة أطراف دولية ترحيبها بتلك الخطوة، معتبرة أنها تشكل تقدماً نحو تسوية الخلافات والصراعات في البلاد.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بتغريدة على حسابها على تويتر: "نرحب ببيانات البعثة الأممية إلى ليبيا، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، باعتبارها خطوات مهمة لجميع الليبيين. وسيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريبًا".

بدورها أعربت الخارجية الإيطالية عن ترحيبها بهذا التطور المفاجئ، وأكدت أن على الأطراف الليبية متابعة مسار وقف إطلاق النار.

كما رحبت روسيا موسكو بتلك الخطوة، داعية إلى بدء العملية السياسية في ليبيا

إلى ذلك، رحبت مصر التي لوحت سابقا بالتدخل العسكري إذا ما تقدمت فصائل الوفاق المدعومة من أنقرة إلى مدينة سرت، بتلك المبادرة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل إنه يرحب بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الداعيين إلى وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية على كافة الأراضي الليبية، معتبراً ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية.

كما اعتبر أن البيانين سيشكلان خطوة في طريق تحقيق طموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار وحفظ مقدرات البلاد.

وكانت الوفاق الليبية قد أعلنت في بيان، وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، داعية إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها.

كما دعت إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس/ آذار.

بدوره، دعا البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح في بيان منفصل، إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات، بغية قطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية، وبهدف التوصل إلى تفكيك الميليشيات، وإعادة تصدير النفط بعد فتح حساب مصرفي منفصل لعائداته (من النقاط التي لطالما نادى بها الجيش الليبي والبرلمان).

في حين لم يصدر أي موقف عن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، حتى الآن، إلا أنه كان قد أعلن سابقا ترحيبه بمبادرة القاهرة التي دعت قبل أكثر من شهر إلى وقف النار واستئناف المفاوضات بين الطرفين المتصارعين.