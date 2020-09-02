لمتقاعدي العالم.. دبي تطلق فيزا التقاعد بإقامة لخمس سنوات

شفق نيوز/ أطلقت دبي مبادرة للمتقاعدين من مختلف أنحاء العالم من خلال برنامج "التقاعد في دبي" والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة وهو ثمرة التعاون بين "دبي للسياحة" و"الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب".

ويوفر البرنامج الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء، لأي مقيم أو متقاعد خارج الإمارات، يزيد عمره على 55 عاماً التقدُّم للحصول على تأشيرة التقاعد وفق مجموعة من المعايير والمتطلبات الخاصة للحصول على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات.

وتشمل الشروط أن يكون لدى المتقاعد دخل شهري قدره 20,000 درهم يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو يمتلك رصيداً بمبلغ مليون درهم أو لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم.

وكانت الإمارات اعتمدت قبل عامين قانونا يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين على أرض الإمارات، بعد إحالتهم إلى التقاعد.

ومنح ذلك القانون، امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الإمارات.

وتهدف التسهيلات إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الإمارات.

وينص القانون على "امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة".

وتنص الشروط على أن "يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا وبدأ تطبيق القانون في بداية عام 2019".