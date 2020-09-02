بـ"الدليل القاطع".. برلين تكشف تسميم المعارض الروسي نافالني

شفق نيوز/ أكدت السلطات الألمانية، الأربعاء، وجود "دليل قاطع" على استخدام غاز أعصاب سام ضد المعارض الروسي أليكس نافالني.

وطلبت برلين من موسكو توضيحات "عاجلة" بشأن ما تم التوصل إليه من خلاصة تتعلق بحالة نافالني الذي يرقد في المستشفى.

وتم إدخال نافالني، العدو اللدود للكرملين الذي يعمل على كشف الفساد بين النخب، في 20 أغسطس في العناية المركزة في مستشفى في مدينة أومسك بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو.

وقد بقي يومين في سيبيريا قبل نقله إلى ألمانيا.

وكان مكتب نافالني، أقوى معارضي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن إصابته بحالة تسمم، بعد احتسائه كوبا من الشاي في مطار سيبيريا، وتم نقله إلى مستشفى شاريتيه في برلين، وهو في حالة غيبوبة.

وقال المستشفى في بيان إن "النتائج السريرية تشير إلى تسمم بمادة من مجموعة مثبطات لإنزيم الكولينستراز".

من جانبه، قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن أليكسي نافالني المعارض البارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرض للتسميم بمادة "نوفيتشوك".

ويرقد نافالني (44 عاما) حاليا في غيبوبة في مستشفى ببرلين.

وأضاف زايبرت في بيان بالبريد الإلكتروني إن اختبارات السموم التي أجريت على عينات من دم نافالني في أحد مختبرات الجيش الألماني كشفت عن "دليل دامغ" على أن أبرز معارض روسي تعرض للتسميم بمادة نوفيتشوك.

وتابع زايبرت قائلا "ستبلغ الحكومة الاتحادية شركاءها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بنتائج التحقيق... ستبحث الحكومة ردا مشتركا مناسبا مع الشركاء في ضوء الرد الروسي".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن ألمانيا لم تبلغ روسيا مباشرة بنتائجها التي تفيد بتعرض نافالني للتسميم بنوفيتشوك.

ومادة نوفيتشوك هي مجموعة من غازات الأعصاب طورها الجيش السوفيتي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.







