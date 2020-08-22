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لقاح إيراني لكورونا يجتاز مرحلة جديدة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-22T12:37:31+0000
لقاح إيراني لكورونا يجتاز مرحلة جديدة

شفق نيوز/ أعلن وزير الجهاد الزراعي، كاظم خاوازي يوم السبت عن إجتياز لقاح إيراني مضاد لكوفيد-19 من إنتاج معهد رازي لبحوث الأمصال والتطعيمات، مرحلة الاختبار على الحيوانات وإعداده لدخول المرحلة الأولى من الإختبار السريري (clinical trail)، معربا عن أمله في تنفيذ هذه المرحلة بنجاح والتوصل الى إنتاج اللقاح المضاد لكورونا في البلاد.

ونقلت وكالة "ارنا" الايرانية الرسمية اليوم عن خوازي قوله ان معهد رازي لبحوث الأمصال والتطعيمات هو أكبر مؤسسة لإنتاج اللقاحات في البلاد، تم تأسيسه قبل نحو 95 عاما.

واضاف "قام زملاؤنا تحت الإشراف المباشر من وزارة الصحة بإجراء بحوث مكثفة وواسعة النطاق للتوصل الى هذا اللقاح الذي اجتاز جميع مراحل الإختبار على الحيوانات بنجاح ويعمل زملاؤنا حاليا على إعداد المستندات الخاصة بذلك لتقديمها الى وزارة الصحة والحصول على إذن لبدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح".

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