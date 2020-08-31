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كورونا يقتحم 10 بنايات وفندق في عمان

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-31T18:54:47+0000
كورونا يقتحم 10 بنايات وفندق في عمان

شفق نيوز/ أعلن محافظ العاصمة الأردنية عمان سعد الشهاب، أنه جرى اليوم الاثنين عزل 10 مبان سكنية وفندق في عمان، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا فيها.

وقال الشهاب إن مبنيين يقعان في حي نزال تم عزلهما بالإضافة إلى مبان تقع في مناطق وادي السير وجبل النظيف وماركا الجنوبية وضاحية الأمير حسن وإسكان أبو نصير والجبيهة وأم نوارة والبنيات.

وأكد الشهاب أنه تم التعامل مع المباني وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص إلى المباني السكنية حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

وكانت لجنة الأوبئة في الأردن قالت مساء أمس الأحد، إن عدد بؤر فيروس كورونا المستجد في العاصمة عمّان كبير، لكن البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة التفشي المجتمعي لكورونا.

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