كورونا يغيب السياح ويكلف بريطانيا 921 دولاراً في الثانية

شفق نيوز/ تخسر المملكة المتحدة 700 جنيه إسترليني (921 دولاراً تقريبا) في الثانية الواحدة في عام 2020 في ضوء غياب السياح بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود ذات الصلة المفروضة على السفر.

وصدر هذا التقدير عن المجلس العالمي للسفر والسياحة World Travel & Tourism Council WTTC، الذي يضيف أن التكلفة المتوقعة بسبب غياب السياح والمسافرين لأغراض تتعلق بالأعمال والبالغة 22 مليار جنيه هذا العام تعود إلى أسباب منها "الغموض المستمر حول القيود المفروضة على السفر".

وعام 2019 زار المملكة المتحدة 40.9 مليون سائح أجنبي وأنفقوا 28.4 مليار جنيه. ومن المرجح أن يهبط إنفاق المسافرين الوافدين إلى 22 في المئة فقط من مستويات العام الماضي.

وينفق الأميركيون عادة أكثر من غيرهم حين يزورون المملكة المتحدة، ويحتل الصينيون المركز الثاني. ويحل الأميركيون والفرنسيون عادة في المقدمة على صعيد أعداد الزائرين.

والمطلوب حالياً من المسافرين الآتين من البلدان الثلاثة أن يعزلوا أنفسهم أسبوعين بدءاً من وصولهم إلى المملكة المتحدة.

ويفيد المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، بأن "السيناريو الأسوأ" من بين سيناريوهاته يتوقع تعرض نحو ثلاثة ملايين وظيفة يدعمها قطاع السفر والسياحة إلى خطر. وتشير المنظمة إلى أن القطاع وظف عام 2019 تقريباً أربعة ملايين شخص، أو شخصاً من بين كل تسعة أشخاص يعملون في المملكة المتحدة.

وقالت الرئيسة والرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة غلوريا غيفارا إن "التعافي من التراجع قد يستغرق سنوات".

وأضافت "قد يهدد الوضع الحالي مكانة لندن كأحد المراكز الرائدة في العالم للسفر لأغراض تتعلق بالأعمال أو الترفيه وقد يؤدي إلى احتلال وجهات أخرى هذه المكانة"، مردفة "ونحن في حاجة إلى أن نحل محل إجراءات الحجر التي تبدأ وتتوقف في شكل متكرر برامج للفحص والمتابعة تكون شاملة وذات تكاليف مناسبة وسيكون لاستثمار كهذا أثر أقل بكثير من الحجر الصارم الذي كانت له تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة وواسعة النطاق".

وفي الأوقات الاعتيادية، يمثّل الرابط بين لندن ونيويورك المسار الجوي العابر للقارات الأهم والأكثر تحقيقاً للربح في العالم، إذ تجني منه "الخطوط الجوية البريطانية" وحدها مليار دولار. لكن بسبب القيود التي فرضتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تقلص السفر على الخط والخطوط الأخرى العابرة للمحيط الأطلسي إلى مستوى هزيل.

والأسبوع الماضي أعلنت شركة "بريتاني فيريز" Brittany Ferries للعبّارات أنها ستخفض رحلاتها عبر القناة الإنجليزية بسبب قواعد الحجر.