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كورونا يخطف وزيراً سورياً سابقاً

Category: عربي ودولي

Date: 2020-09-03T07:19:26+0000
كورونا يخطف وزيراً سورياً سابقاً

شفق نيوز/ نعت وزارة الزراعة السورية الوزير السابق أحمد القادري، الذي توفى اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 64 عاما.

شغل القادري منصب وزير الزراعة منذ 2013 حتى الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أيام برئاسة حسين عرنوس، التي خلت من اسمه. وكان معاونا لوزير الزراعة منذ 2011.

والقادري من مواليد محافظة الحسكة عام 1956 ويحمل إجازة في العلوم الزراعية عام 1981، وحائز دبلوم دراسات عليا.

وكلف القادري برئاسة مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي بين عامي 1986 و2000 . وكان مديرا لزراعة الحسكة بين عامي 2000 و2007، ومديرا لمشروع الري الحديث من عام 2007 ولغاية 2011.

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