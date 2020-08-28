سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

فرنسا تصعّد نبرتها ضد تركيا: أنقرة تحترم الأفعال لا الأقوال

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-28T18:04:46+0000
فرنسا تصعّد نبرتها ضد تركيا: أنقرة تحترم الأفعال لا الأقوال

شفق نيوز/ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.

وأضاف، "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك... ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر. لقد طبقتها في سوريا".

وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان، التي تخوض مواجهة مع تركيا بشأن حقوق استغلال مكامن النفط والغاز المحتملة في المنطقة، استنادا إلى مزاعم متضاربة حول امتداد الجرف القاري لكل منهما.



related

فرنسا توجه تهمة "الإرهاب" لزوجتي داعشيين

Date: 2019-12-14 07:48:34
فرنسا توجه تهمة "الإرهاب" لزوجتي داعشيين

تركيا تسجل زيادة كبيرة في النفقات العسكرية

Date: 2019-09-03 20:08:29
تركيا تسجل زيادة كبيرة في النفقات العسكرية

تركيا: عسكريون فرنسيون يدربون قوات كوردية في سوريا

Date: 2019-11-19 19:49:14
تركيا: عسكريون فرنسيون يدربون قوات كوردية في سوريا

فرنسا تنشر قوات حربية بشرقي المتوسط وسط توتر مع تركيا

Date: 2020-08-13 14:06:10
فرنسا تنشر قوات حربية بشرقي المتوسط وسط توتر مع تركيا

تركيا تقرر ترحيل 11 عنصراً من داعش

Date: 2019-11-28 14:29:14
تركيا تقرر ترحيل 11 عنصراً من داعش

توجه أوروبي لمعاقبة تركيا بسبب نزاع شرق المتوسط

Date: 2020-08-28 14:35:23
توجه أوروبي لمعاقبة تركيا بسبب نزاع شرق المتوسط

ماكرون: تركيا تقاتل الوحدات الكوردية التي وقفت الى جانبنا بحرب الارهاب

Date: 2019-12-03 16:39:10
ماكرون: تركيا تقاتل الوحدات الكوردية التي وقفت الى جانبنا بحرب الارهاب

مصابون بانفجار في فرنسا

Date: 2019-05-24 19:59:14
مصابون بانفجار في فرنسا