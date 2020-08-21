الإمارات تدرس إعادة حظر التجوال بعد تصاعد إصابات كورونا

شفق نيوز/ قال سيف الظاهري، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، إن بلاده قد تعيد تطبيق حظر فعلي على التجوال ليلاً في بعض المناطق إذا ظهرت بها زيادة كبيرة في حالات كوفيد-19.

وشهدت البلاد هذا الأسبوع زيادة يومية في حالات العدوى تجاوزت 400 حالة وذلك للمرة الأولى منذ منتصف تموز الماضي. وسجلت 461 إصابة وحالتي وفاة في 24 ساعة حتى يوم امس الخميس.

وسُئل المسؤول الحكومي في حديث مع التلفزيون الرسمي عن احتمال عودة العمل ببرنامج التعقيم الوطني الذي اشتمل على حظر التجوال ليلا فأجاب ”نعم في مناطق معينة ممكن.. إذا رأينا أن هذه المنطقة تحمل حالات إصابة عالية“.

ونشرت الهيئة مقطعا من المقابلة على صفحتها على تويتر في ساعة متأخرة يوم الخميس.

وكانت الإمارات قد رفعت في 24 حزيران حظر تجوال كان ساريا في أنحاء البلاد منذ منتصف آذار وأعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا.

وحذر وزير الصحة عبد الرحمن بن محمد العويس يوم الثلاثاء الماضي من أن عدد الحالات قد يرتفع بعد زيادة مثيرة للقلق في الأسبوعين الماضيين.

وسجلت الإمارات 65802 حالة إصابة إجمالا و369 وفاة. ولا تكشف الحكومة عن الإمارات أو المناطق التي تحدث بها الإصابات أو الوفاة.

وتراجع معدل الإصابة اليومي بعدما بلغ ذروة تجاوزت 900 حالة في أواخر أيار، لكن البلاد تشهد ارتفاعا في الإصابات من آن لآخر وإن كان الاتجاه العام نزوليا.



