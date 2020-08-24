كورونا الخليج .. 76 وفاة و3172 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ تواصل دول الخليج تسجيل المزيد من الأرقام في أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وسط انحسار مستمر للمصابين بالمرض.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الاثنين، شفاء 618 إصابة من مرض كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 72925.

كما أعلنت إصابة 432 حالة جديدة، و3 وفيات جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة 80,960 حالة منها 518 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 258 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 291 حالة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إضافة إلى حالة وفاة.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة قطر إلى 114099 حالة، من أصل 117.270 حالة مؤكدة مصابة بالوباء، فيما ارتفعت الوفيات إلى 194 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تسجيل 275 إصابة جديدة وشفاء 94 حالة جديدة، إضافة إلى حالة وفاة.

وبلغ مجموع الحالات المسجلة بكورونا 67,282 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 376 حالة، في وقتٍ ارتفعت حالات الشفاء إلى 58,582 حالة.

بدورها أعلنت سلطنة عمان، تسجيل 28 وفاة جراء كورونا، و740 إصابة، إلى جانب 526 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الحصيلة الجديدة تعود لآخر ثلاثة أيام، حيث كانت آخر حصيلة أعلنتها في 20 أغسطس الحالي.

وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 84.509، بينها 637 وفاة، 78.912 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1.175 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابات 308.654 حالة، مقابل شفاء 2.745 ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 282.888 حالة.

كما أعلنت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 3.691 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وفي الساعات الأولى من اليوم، أعلنت البحرين تسجيل 292 حالة قائمة جديدة منها 118 حالة لعمالة وافدة، و 171 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 3 حالات قادمة من الخارج.

كما أعلنت تعافي 392 حالة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 45981، فيما أعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 184.







