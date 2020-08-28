كورونا الخليج.. اكثر من 2000 اصابة و32 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت دول خليجية، اليوم الجمعة، آخر تطورات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى عدد حالات الشفاء من المرض.

البداية من الإمارات، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، إجراءها 79,680 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن اكتشاف 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وأوضحت أن جميع الحالات الجديدة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 68,901 حالة.

كما أعلنت عن وفاة مصاب واحد بكورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 379 حالة، فيما سجلت شفاء 389 حالة جديدة، لترتفع حالات الشفاء إلى 59,861 حالة.

واعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 28 وفاة بالإضافة إلى 1069 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 3813 متوفى و312924 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 287403 حالات بعد تسجيل 1148 حالة شفاء جديدة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 208 حالات جديدة مصابة بكورونا، من إجمالي 5096 فحصاً أجرته خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد من أصيبوا منذ انتشار المرض في الدولة إلى 118 ألفاً و196 حالة.

كما أعلنت تعافي 220، ليرتفع الإجمالي إلى 115 ألفاً و17 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، ليبلغ عدد المتوفين 196 وفاة.

أما البحرين فقد أعلنت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسجيل 363 حالة جديدة بكورونا، منها 168 حالة لعمالة وافدة، و194 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة قائمة واحدة قادمة من الخارج، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة 50 ألفاً و 757 حالة.

كما أعلنت تعافي 321 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 47.370، فيما أعلنت في بيانها اليومي تسجيل حالتي وفاة، قبل أن تعلن في وقتٍ لاحق صباح اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 189.

بدورها أعلنت الصحة الكويتية ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 75 ألفاً و320 حالة، بعد تسجيل 798 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.