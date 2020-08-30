فيديو.. سائق "مخمور" يقتحم موكب عاشوراء بطهران

شفق نيوز/ أصيب عدد من الأشخاص جراء مداهمة سائق مخمور لأحد المواكب الخاصة بعاشوراء.

وقال مساعد قائد قوات الأمن في غرب طهران للشؤون الاجتماعية، العقيد مهدي سربناه، إن ”سائقاً مخموراً هاجم الليلة الماضية موكب عزاء في مدينة قدس غرب طهران، وأصاب عدداً من المشاركين في الموكب“.

وأضاف أنه ”لا يعرف العدد الدقيق للمصابين، لكنه وفق التحقيقات الأولية كان عدد المصابين ستة أشخاص، ومن المتوقع أن يكون أكثر لأن السائق المخمور هاجم الموكب ثم توجه إلى ساحة مدينة قدس واصطدمت سيارته بعدد آخر من المواطنين كانوا يتجمهرون لمشاهدة موكب العزاء“.

وتابع المسؤول الأمني بقوله ”تمكن السائق المخمور ومن معه من الهروب وبعد مطاردة الشرطة لهم جرى اعتقالهم في شارع الإمام الحسين في مدينة قدس غرب طهران“.

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