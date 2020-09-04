إعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمدة 30 يوماً

شفق نيوز/ أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، مرسوما رئاسيا أعلن بموجبه حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في المناطق الفلسطينية.

وبموجب المرسوم يبدأ سريان حالة الطوارئ اعتبارا من 4 سبتمبر وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن صباح اليوم تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما سجلت 13 حالة تعاف جديدة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي 697 إصابة، منها 603 إصابات نشطة، و89 حالة تعاف، و5 وفيات.

إلى ذلك، وصل وفد وزاري حكومي من رام الله إلى قطاع غزة، الجمعة، برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة عبر معبر بيت حانون، للاطلاع على احتياجات ومستلزمات القطاع في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن الوفد ضم إلى جانب وزيرة الصحة، وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الدولة للريادة والتمكين أسامة السعداوي.

وجاء الوفد إلى القطاع بتعليمات من الرئيس محمود عباس، الذي أوعز بإرسال 20 شاحنة محملة بأدوية طبية إلى مستشفيات القطاع، للتغلب على الصعوبات الصحية، والحد من معاناة المرضى في ضوء تفشي الفيروس.



