طائرات اسرائيلية تقصف أهدافاً لحزب الله اللبناني

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الاربعاء، إن مروحيات حربية وطائرة قصفت أهدافا تابعة لحزب الله اللبناني.

وفي تغريدة على تويتر كتب أفيخاي أدرعي "أغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله".

وكشف أدرعي أنه تم استهداف مواقع استطلاع تابعة للحزب في منطقة الحدود.

وحمل أدرعي الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يحدث "انطلاقا من أراضيها" على حد تعبيره.

وكان أدرعي أفاد في تغريدة سابقة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات إلى سكان عدة بلدات حدودية هي يفتاح ومنارة ومرغاليوت ومسغاف عام وملكية يحظر فيها على أي نشاط في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية وقال "يجب على السكان البقاء في المنازل".

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إن "حادثا أمنيا" وقع على الحدود مع لبنان وأمر سكان المنطقة بالتزام منازلهم.

ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات أو وقوع اشتباكات ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وازداد التوتر على طول الحدود بين البلدين. وفي الشهر الماضي، قالت إسرائيل إن حزب الله نفذ محاولة تسلل عبر الحدود لكن حزب الله نفى ذلك.