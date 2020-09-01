إصابات فيروس كورونا في روسيا تتجاوز المليون

شفق نيوز/ أفادت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء، بأن عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد وصل إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن عدد الوفيات بكوفيد-19 زاد بواقع 123 حالة ليبلغ 17299 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

وأضاف التقرير أن 6318 مريضا تماثلوا للشفاء في اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 815707، لتبقى هناك 167044 حالة نشطة.

وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء أكثر من 36,9 مليون فحص كورونا منذ بداية تفشيه في البلاد.

وزاد، انه في العاصمة موسكو لوحظ تراجع معدل الحالات اليومية إلى 641 إصابة و11 وفاة اليوم من 685 إصابة و12 وفاة أمس الاثنين، وأصبح إجمالها 263059 إصابة و4832 وفاة، مشيرا الى انه، بتعافي 1262 شخصا خلال اليوم الأخير بلغ مجموع حالات الشفاء في المدينة 215383.



