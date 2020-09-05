شركتان صينيتان تختبران لقاح كورونا في اربع دول

وافقت 4 دول جديدة على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة على متطوعين لديها لاختبار لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية "سي.إن.بي.جي" وشركة "سينوفاك" للتكنولوجيا الحيوية اليوم السبت.

وأضافت "سي.إن.بي.جي" وشركة "سينوفاك" أن الدول الأربعة وافقت على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة على متطوعين لديها لاختبار اللقاحات فيما تكثف الصين جهودها في السباق العالمي للتوصل إلى لقاح واق من المرض، بحسب ما ذكرت رويترز.

وانضمت صربيا وباكستان لهذه الدول التي وافقت على إجراء تجارب المرحلة الثالثة حيث تسعى الشركتان لمزيد من البيانات من الخارج في ظل انحسار حالات الإصابة الجديدة في الصين.

وقالت المجموعة الوطنية الصينية لرويترز إن صربيا ستختبر لقاحين طورتهما وحدتا الشركة في ووهان وبكين، فيما ستختبر باكستان لقاح وحدة بكين.

وتوقع نائب رئيس المجموعة تشانغ يون تاو أن يشارك في تجارب المرحلة الثالثة التي تجريها الشركة 50 ألف شخص في نحو 10 بلدان، مشيرا إلى أن أن دولا أجنبية عبرت عن رغبتها في طلب 500 مليون جرعة إجمالا من لقاحاتها.

وقال إنه من المتوقع أن تتمكن الشركة من إنتاج 300 مليون جرعة سنويا بمجرد تحديث تقنيات التصنيع، مضيفا أنها تعكف على وضع خطة لرفع طاقة الإنتاج السنوية إلى مليار جرعة.

من ناحيتها، قالت مديرة الاستراتيجية العالمية وتطوير العمل في سينوفاك، هيلين يانغ، إن لقاح الشركة المرتقب، الذي أطلق عليه اسم "كورونافاك"، يجري اختباره في البرازيل وإندونيسيا وحصل أيضا على موافقة بلدين آخرين لإجراء تجارب المرحلة الثالثة، لكنها امتنعت عن الإفصاح عن البلدين قائلة إن المعلومات لا تزال سرية.

وعلى الرغم من أن تجارب المرحلة الأخيرة، التي تهدف لإثبات أن اللقاح آمن وفعال، لا تزال مستمرة فقد أجازت الصين بالفعل استخدام اللقاحات المرشحة من الشركتين في حالات الطوارئ للفئات التي تواجه خطورة كبيرة مثل الأطقم الطبية.