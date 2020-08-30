شركات امريكية تلغي اكثر من 200 الف وظيفة في اسبوع واحد

شفق نيوز/ قامت عدد من الشركات الامريكية ، بالغاء اكثر من 200 الف وظيفة بسبب الخسائر نتيجة فيروس كورونا.

وألقت التخفيضات بظلالها على الانتعاش الهش في الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يستمر فيه فيروس Covid-19 في تشكيل تهديد .

وقامت الولايات المتحدة ، بعملية دعم وتحفيز للشركات العالمية محاولة منها لاعادة تعيين الموظفين الذين تم إجازتهم أمرًا أساسيًا لمزيد من التحسين في سوق العمل بعد أن فقد ملايين الأشخاص وظائفهم في بداية الأزمة الصحية.

ومن بين اكبر الشركات التي قامت بالغاء الوظائف خلال الاسبوع الماضي جاءت شركة MGM Resorts International الخاصة بالضيافة والترفيه وبعدد 18 الف موظف، اضافة الى شركة كوكا كولا بتقليص 4000 وظيفة ،وشركة Salesforce للبرمجيات السحابية وبتقليص 1000 وظيفة، وشركة الخطوط الجوية الامريكية وبعدد 19 الف وظيفة وشركة Bed Bath & Beyond Inc وهي سلسلة أمريكية من متاجر التجزئة للبضائع المحلية وبعدد 2800 وظيفة ز

كما قامت شركة Estee Lauder Cos وهي شركة متخصصة بانتاج منتجات العناية بالبشرة بعدد 1500 الى 2000 وظيفة وشركة بوينغ للطائرات بعدد 19 الف وظيفة وشركة Raytheon Technologies Corp وهي ذات تكتل صناعي بعدد 8000 وظيفة كما قامت شركة American Airlines Group Inc. بتقليص 19000 عامل بعد انتهاء المساعدة الفيدرالية لكشوف المرتبات ، مما يؤدي إلى خفض القوى العاملة بنسبة 30 ٪ منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

مع عدم وجود علامة على أن الطيران سوف يتعافى في أي وقت قريب ، بدأ صانعو الطائرات والمحركات في تسريح العمال، حيث قالت شركة Raytheon في نهاية اب إنها ألغت حوالي 8000 وظيفة في شركات الطيران التجاري