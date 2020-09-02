سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

سوريا تعلن التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-09-02T20:55:38+0000
سوريا تعلن التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية إسرائيلية، مشيرة إلى أن الخسائر من جراء القصف مادية فقط.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري: "في الساعة 22:23 من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور".

وأضاف المصدر العسكري: "تصدت (للطائرات) وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي 4 أغسطس الماضي، قتل 15 مسلحا ينتمون إلى ميليشيات موالية لإيران، في قصف جوي على مواقع عدة من ريف البوكمال شرقي سوريا.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" حينها أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية، قالت إسرائيل إنها شنتها جنوبي سوريا.

related

مقتل 4 سوريين بقصف اسرائيلي

Date: 2019-07-01 07:42:30
مقتل 4 سوريين بقصف اسرائيلي

الحرس الثوري يشيد بتشكيل "قوات شعبية" في العراق و"هزيمة" السياسة الامريكية

Date: 2019-08-14 12:03:05
الحرس الثوري يشيد بتشكيل "قوات شعبية" في العراق و"هزيمة" السياسة الامريكية

غارات تقتل عناصر موالية للقوات السورية قرب الحدود مع العراق

Date: 2020-06-28 08:47:19
غارات تقتل عناصر موالية للقوات السورية قرب الحدود مع العراق

سوريا تعلن التصدي لـ"صواريخ معادية"

Date: 2019-12-23 06:40:36
سوريا تعلن التصدي لـ"صواريخ معادية"

منها تخص العراق.. القذافي منح أردوغان وحزبه 30 مليار دولار مقابل شروط

Date: 2019-08-20 21:32:05
منها تخص العراق.. القذافي منح أردوغان وحزبه 30 مليار دولار مقابل شروط

سوريا تعلن التصدي لهجوم اسرائيلي

Date: 2019-11-20 06:26:19
سوريا تعلن التصدي لهجوم اسرائيلي

غارة إسرائيلية تقتل مسؤولاً أمنياً مرتبطاً بحزب الله

Date: 2020-02-27 18:27:43
غارة إسرائيلية تقتل مسؤولاً أمنياً مرتبطاً بحزب الله

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي بالجنوب

Date: 2019-06-12 07:47:52
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي بالجنوب