سوريا تعلن التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية إسرائيلية، مشيرة إلى أن الخسائر من جراء القصف مادية فقط.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري: "في الساعة 22:23 من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور".

وأضاف المصدر العسكري: "تصدت (للطائرات) وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي 4 أغسطس الماضي، قتل 15 مسلحا ينتمون إلى ميليشيات موالية لإيران، في قصف جوي على مواقع عدة من ريف البوكمال شرقي سوريا.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" حينها أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية، قالت إسرائيل إنها شنتها جنوبي سوريا.