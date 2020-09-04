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رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني يدخل المستشفى لاصابته بكورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-09-04T09:07:03+0000
رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني يدخل المستشفى لاصابته بكورونا

شفق نيوز/  قال حزب "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الأمام)، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني نُقل إلى مستشفى في ميلانو لإجراء مزيد من الفحوص بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب الذي يتزعمه برلسكوني إن حالته الصحية لا تدعو للقلق.

وذكر الحزب أن برلسكوني نقل لمستشفى سان رافاييل “كإجراء وقائي”.

وكان برلسكوني قد تحدث عبر رابط فيديو لتجمع لأنصار الحزب يوم امس الخميس وقال إن درجة حرارته عادت لطبيعتها.

وأضاف “لم أعد أعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الألم، أود أن أطمئن الجميع بأنني بخير”.

وكان برلسكوني، الذي يعد قطباً للاعلام، و البالغ من العمر 83 عاما يقيم في منزله في بلدة آركوريه شمالي ميلانو.

 

 


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