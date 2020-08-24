رسميا.. الحزب الجمهوري يرشح ترامب للانتخابات الرئاسية

شفق نيوز/ أعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، اليوم الاثنين، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات التي تعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم، حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة".

ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي سيخوض في 3 تشرين الثاني 2020 معركة إعادة انتخابه، لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية. وكانت غالبية مندوبي الحزب الديمقراطي الأمريكي صوتت في وقت سابق لصالح ترشيح جو بايدن، نائب الرئيس أوباما السابق، لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.