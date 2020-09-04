سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

رسالة أمريكية لروسيا بعد إصابة عدد من جنودها في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-09-04T20:13:08+0000
رسالة أمريكية لروسيا بعد إصابة عدد من جنودها في سوريا

شفق نيوز/ قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، الجمعة، إن الولايات المتحدة نقلت قلقها إلى روسيا إزاء حادث في سوريا، أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

وأضاف أوبراين في مؤتمر بالبيت الأبيض "لقد تم إبلاغهم (روسيا) بوضوح شديد.. لقد تم توصيل الرسالة على المستوى المناسب"، وفقا لما نقلته رويترز. 

وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا، منذ أيام، عن إصابة جنود أميركيين في حادث تصادم بين مركبتهم وعربة عسكرية روسية في شمال شرق سوريا.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤول قوله إن المركبة الروسية اصطدمت بالمركبة الأميركية "بشكل متعمد".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عربات عسكرية روسية رافقها مروحية، وهي تسير بالقرب من عربات مدرعة أميركية، ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة هذه المقاطع.

وفي بداية العام الحالي، انتشر فيديو آخر يظهر تصادم عربتين عسكريتين روسية وأخرى أميركية على إحدى الطرق في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

ويوجد في الشمال السوري، نحو 500 جندي أميركي، بعدما قلصت الولايات المتحدة قواتها العسكرية هناك التي أرسلت من أجل دحر تنظيم داعش والقضاء على معاقله.


related

للمرة الثانية.. مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين

Date: 2020-08-07 14:11:34
للمرة الثانية.. مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين

اتفاق روسي - تركي جديد بشأن إدلب هذه تفاصيله

Date: 2020-03-05 22:17:54
اتفاق روسي - تركي جديد بشأن إدلب هذه تفاصيله

الجيش السوري يفتح النار على موقع تركي

Date: 2019-08-22 14:02:22
الجيش السوري يفتح النار على موقع تركي

روسيا: لن نسمح باشتباك الجيشين التركي والسوري

Date: 2019-10-15 14:11:23
روسيا: لن نسمح باشتباك الجيشين التركي والسوري

انطلاق مؤتمر امني بين امريكا وروسيا واسرائيل يبحث وضع سوريا

Date: 2019-06-25 09:32:33
انطلاق مؤتمر امني بين امريكا وروسيا واسرائيل يبحث وضع سوريا

تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

Date: 2020-03-13 16:34:35
تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

روسيا: مئات الدواعش فروا من شمال شرق سوريا منذ بدء العملية التركية

Date: 2019-10-23 08:04:00
روسيا: مئات الدواعش فروا من شمال شرق سوريا منذ بدء العملية التركية

"الناتو" يدخل على خط التوتر غير المسبوق في إدلب

Date: 2020-02-28 14:16:12
"الناتو" يدخل على خط التوتر غير المسبوق في إدلب