رسالة أمريكية لروسيا بعد إصابة عدد من جنودها في سوريا

شفق نيوز/ قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، الجمعة، إن الولايات المتحدة نقلت قلقها إلى روسيا إزاء حادث في سوريا، أصيب فيه عدد من الجنود الأمريكيين عندما اصطدمت مركبة عسكرية روسية بمركبتهم.

وأضاف أوبراين في مؤتمر بالبيت الأبيض "لقد تم إبلاغهم (روسيا) بوضوح شديد.. لقد تم توصيل الرسالة على المستوى المناسب"، وفقا لما نقلته رويترز.

وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا، منذ أيام، عن إصابة جنود أميركيين في حادث تصادم بين مركبتهم وعربة عسكرية روسية في شمال شرق سوريا.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مسؤول قوله إن المركبة الروسية اصطدمت بالمركبة الأميركية "بشكل متعمد".

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عربات عسكرية روسية رافقها مروحية، وهي تسير بالقرب من عربات مدرعة أميركية، ولم يتسن لموقع الحرة التأكد من صحة هذه المقاطع.

وفي بداية العام الحالي، انتشر فيديو آخر يظهر تصادم عربتين عسكريتين روسية وأخرى أميركية على إحدى الطرق في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

ويوجد في الشمال السوري، نحو 500 جندي أميركي، بعدما قلصت الولايات المتحدة قواتها العسكرية هناك التي أرسلت من أجل دحر تنظيم داعش والقضاء على معاقله.



