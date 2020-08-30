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أردوغان يعلن بدء اختبار أول محرك صاروخي فضائي مطور محليا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-30T16:58:01+0000
أردوغان يعلن بدء اختبار أول محرك صاروخي فضائي مطور محليا

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبدأ أول اختبار فضائي لمحرك صاروخي فضائي يعمل بالوقود السائل تم تطويره محليا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال مراسم افتتاح مصنع جديد لشركة "Rokestan" التركية لإنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية: "أزف لكم البشرى بأننا سنبدأ أول تجارب الفضاء لتكنولوجيا محرك صاروخي يعمل بالوقود السائل تم تطويره محليا".

وأضاف: "لن نتسامح مع غياب التنسيق في قطاع الصناعة الدفاعية. لسنا راضين عن إنتاج احتياجاتنا من الصناعات الدفاعية في الخارج ما دمنا قادرين على تصنيعها في بلدنا".

ويعتبر الاعتماد على الموارد المحلية في إنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية من أهم أولويات حكومة أردوغان.

وسبق أن تعهد الرئيس التركي في 23 أغسطس، بأن تصبح تركيا منتجا رئيسيا في الصناعات الدفاعية، بحيث لا تستورد أيا من المنتجات الحساسة.

وأطلقت تركيا عدة مشاريع خاصة بإنتاج عربات مدرعة وطائرات مسيرة ومقاتلة محلية الصنع وسفن حربية.

 

 


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