دولة إسلامية أخرى تطبع العلاقات مع إسرائيل

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن إسرائيل وكوسوفو، ذات الأكثرية الإسلامية، اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية وإن كوسوفو، إلى جانب صربيا، ستفتتحان سفارتيهما في القدس.

جاء تصريح نتنياهو بعد وقت قصير من إعلان مماثل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، حيث التقى بزعيمي صربيا وكوسوفو اللذين اتفقا على تطبيع العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال نتنياهو “كوسوفو ستكون أول دولة ذات أغلبية مسلمة تفتح سفارة في القدس...كما قلت مؤخرا، تتوسع دائرة السلام والاعتراف بإسرائيل ومن المتوقع انضمام المزيد من الدول”.

ولم تفتح سوى دولتين فحسب هما الولايات المتحدة وجواتيمالا سفارات في القدس. وعارض الفلسطينيون مثل هذه الخطوات.

ووضع القدس هو أحد أصعب العقبات أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، الذين يريدون، بدعم دولي واسع، القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 عاصمة لهم.

وتعتبر إسرائيل المدينة بأكملها، بما في ذلك القطاع الشرقي الذي ضمته بعد حرب 1967، عاصمة لها.

واتفقت إسرائيل والإمارات الشهر الماضي على تطبيع العلاقات الدبلوماسية في اتفاق لعب ترامب فيه دور الوسيط.



