سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

دولة تعلن ظهور "فصيل" جديد من كورونا يهاجم هذه الاعضاء بالجسم

Category: عربي ودولي

Date: 2020-09-03T10:57:37+0000
دولة تعلن ظهور "فصيل" جديد من كورونا يهاجم هذه الاعضاء بالجسم

قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب في جامعة القاهرة، حقيقة ظهور فصيل جديد من فيروس كورونا المُستجد، في مصر، يهاجم الجهاز الهضمي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأساسية وهي، غسل الأيدي بالماء والصابون في كل الاتجاهات لمدة 20 ثانية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وعن الفصيل الجديد من الفيروس، كشفت أستاذ الصحة العامة عن ظهور فصيل من فيروس كورونا في مصر يُهاجم الجهاز الهضمي ويصيب بالإسهال الشديد والجفاف، محذرة من استخدام دورات المياه دون تنظيفها بعد كل شخص بالكلور المخفف.

ونصحت شوقي بضرورة ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أنه صدر قرار بتوزيعها على بطاقات التموين للحفاظ على صحة المواطنين، وأن أي شخص لديه سعال أو ارتفاع درجات الحرارة يجب عليه ارتداء الكمامة باستمرار حتى داخل المنزل.

related

مصرتسجل ثاني اصابة بكورونا

Date: 2020-03-02 07:44:45
مصرتسجل ثاني اصابة بكورونا

أطباء مصر غاضبون من وزارة الصحة ويحذرون من "كارثة"

Date: 2020-05-25 11:22:30
أطباء مصر غاضبون من وزارة الصحة ويحذرون من "كارثة"

مصر تتخطى الصين في إصابات فيروس كورونا

Date: 2020-07-15 13:34:40
مصر تتخطى الصين في إصابات فيروس كورونا

سعره أقل من دولار .. علاج مصري جديد لكورونا

Date: 2020-07-28 08:01:56
سعره أقل من دولار .. علاج مصري جديد لكورونا

ألف يوان لمن يسلم نفسه.. مكافآت مالية للإبلاغ عن المصابين بكورونا في الصين

Date: 2020-02-10 06:38:05
ألف يوان لمن يسلم نفسه.. مكافآت مالية للإبلاغ عن المصابين بكورونا في الصين

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز أربعة ملايين

Date: 2020-07-24 19:13:25
إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز أربعة ملايين

بمليار جرعة سنويا..شركة ادوية فرنسية تطرح علاجا لكورونا

Date: 2020-06-23 13:17:51
بمليار جرعة سنويا..شركة ادوية فرنسية تطرح علاجا لكورونا

المانيا تعلن نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا

Date: 2020-03-23 17:56:41
المانيا تعلن نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا