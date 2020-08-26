دبلوماسي إماراتي: قمة سلام إسرائيلية بالخليج قريبا

شفق نيوز/ كشف دبلوماسي إماراتي رفيع عن أن الولايات المتحدة تعمل على عقد قمة سلام في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال لصحيفة (إسرائيل هيوم) إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للشرق الأوسط وأفريقيا ، التي بدأت في إسرائيل لمدة خمسة أيام ، هي جزء من جهود واشنطن لوضع حجر الأساس لقمة السلام.

وأضاف الدبلوماسي الإماراتي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “القمة ستنعقد في إحدى دول الخليج العربي وإن الولايات المتحدة تحاول تأمين مشاركة البحرين وعمان والمغرب والسودان وتشاد إلى جانب إسرائيل والإمارات”، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وأشار إلى أن “الدول الأخرى ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر والأردن؛ الدولتان الأخيرتان اللتان تربطهما بالفعل معاهدات سلام مع إسرائيل، لم تؤكد بعد مشاركتها في القمة”.

وبحسب الدبلوماسي الإماراتي، فإنه “قبل وأثناء زيارة بومبيو لإسرائيل ، تمت دعوة مسؤولين فلسطينيين لحضور القمة، كما تم نقل الرسالة إلى السلطة الفلسطينية مفادها أن بومبيو مستعد لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله لدعوته شخصيًا إلى القمة”.

وقال إن “عباس ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية رفضوا العرض، متجاهلين الدبلوماسي الأمريكي الكبير بل أرسلوا رسالة مفادها أن بومبيو غير مرغوب فيه في رام الله”.

وأضاف إن “الموقف الفلسطيني محزن للغاية. لقد أتيحت لهم الفرصة لتهدئة الوضع بدعوة محترمة للمشاركة في مؤتمر سلام إقليمي ، وقد رفضوا ذلك بشكل قاطع دون أي تفسير معقول”.

وتابع الدبلوماسي الإماراتي”على الفلسطينيين أن يدركوا حقيقة أن عجلة السلام بدأت تدور، وسيأتي السلام والتطبيع مع الفلسطينيين أو من دونهم حتى لو استمروا في التحدي”.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى الإمارات، اليوم الأربعاء، بعد زيارة للبحرين بحث خلالها الاستقرار الإقليمي ووحدة الخليج، في إطار جولة له بالشرق الأوسط.

وقال بومبيو في البحرين، مساء أمس الثلاثاء، إنه من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، الذي تم الإعلان عنه في 13 آب الجاري.