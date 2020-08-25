سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

خامنئي يغرد من جهاز آيفون ويدعو إلى تجنب شراءه

Category: عربي ودولي

Date: 2020-08-25T11:26:28+0000
خامنئي يغرد من جهاز آيفون ويدعو إلى تجنب شراءه

شفق نيوز/ أثارت تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي على حسابه في موقع "تويتر" دعا خلالها إلى منع استيراد الهواتف الأميركية، في إشارة إلى أجهزة أيفون، ردودَ فعلٍ كثيرةً بين المواطنين الإيرانيين.

وبحسب صحيفة، اندبندنت عربية ، فأن خامنئي كان يتحدَّث، إلى أعضاء الحكومة الإيرانية محذراً من استيراد أجهزة الموبايل الأميركية الفارهة وشراء منازل في الخارج، مؤكداً ضرورة دعم المشاريع غير النفطية في البلاد من أجل تحقيق تقدُّم في النمو الاقتصادي.

وغرَّد حساب مرشد الجمهورية الإيرانية على "تويتر" دعوته إلى تجنُّب شراء هذه الأجهزة، موضحاً أن بلاده استوردت ما قيمته نصف مليار دولار لشراء أجهزة أيفون العام الماضي، لكن سرعان ما أُلغيت التغريدة من حسابه باللغة الفارسية، وبقيت ترجمتها على حسابه باللغة الروسية.

وتداول إيرانيون تغريدته باللغة الروسية، التي تظهر أنها قد نُشرت من جهاز أيفون في حين حث خامنئي المواطنين على عدم شراء مثل هذه الأجهزة.

ودعا خامنئي أعضاء حكومة الرئيس حسن روحاني إلى وضع خطط لاحتواء تأثير الضغوط الدولية والحظر المفروض على بلاده، مضيفاً "اقتصاد البلاد يجب ألا يتأثر بالتطورات الخارجية"، في إشارة إلى الانتخابات الأميركية التي تُعوِّل إيران فيها على خسارة ترمب، وفوز الديمقراطيين، بخاصة أن مدة حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رافقت إزالة العقوبات وتقارُباً غير مسبوق بين إيران وأميركا.


related

وفاة 27 إيرانيا شربوا "الميثانول" للشفاء من كورونا.. وخامنئي يلغي خطاب "نوروز"

Date: 2020-03-09 20:30:57
وفاة 27 إيرانيا شربوا "الميثانول" للشفاء من كورونا.. وخامنئي يلغي خطاب "نوروز"

نصر الله يتحدث عن "معركة كبرى" بقيادة خامنئي "تنهي الخطوط الحمر"

Date: 2019-09-10 11:40:02
نصر الله يتحدث عن "معركة كبرى" بقيادة خامنئي "تنهي الخطوط الحمر"

"فارس": إصابة مسؤول في مكتب خامنئي بفيروس كورونا

Date: 2020-03-12 00:15:24
"فارس": إصابة مسؤول في مكتب خامنئي بفيروس كورونا

خامنئي: إيران لن تدخل مطلقا في محادثات مع امريكا

Date: 2019-09-17 10:03:27
خامنئي: إيران لن تدخل مطلقا في محادثات مع امريكا

مستشار خامنئي العسكري: أي عدوان أمريكي سيواجه من المتوسط حتى المحيط الهندي

Date: 2019-09-20 12:04:40
مستشار خامنئي العسكري: أي عدوان أمريكي سيواجه من المتوسط حتى المحيط الهندي

خامنئي يصدر مرسوما عاجلا للجيش بعد إصابة كبير مستشاريه بكورونا

Date: 2020-03-12 21:45:03
خامنئي يصدر مرسوما عاجلا للجيش بعد إصابة كبير مستشاريه بكورونا

خامنئي يغلق باب التفاوض مع أمريكا ويبقيه مفتوحًا مع أوروبا ‎

Date: 2019-09-26 15:20:32
خامنئي يغلق باب التفاوض مع أمريكا ويبقيه مفتوحًا مع أوروبا ‎

خامنئي بخطاب نوروز: العقوبات الامريكية افادتنا

Date: 2020-03-20 07:46:38
خامنئي بخطاب نوروز: العقوبات الامريكية افادتنا