توجه أوروبي لمعاقبة تركيا بسبب نزاع شرق المتوسط

شفق نيوز/ قال أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الاتحاد يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في القمة القادمة للتكتل يوم 24 سبتمبر أيلول كطريقة للرد على النزاع في شرق البحر المتوسط مع اليونان.

وقال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق ”بالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية“.

وتصاعدت حدة التوترات بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة مسح إلى منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط هذا الشهر، في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.



